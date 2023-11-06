На Украине отчитались о старте серийного выпуска дронов-камикадзе с дальностью до 1000 км
Гендиректор "Укроборонпрома" заявил о начале серийного выпуска дронов
На Украине начали серийно выпускать беспилотники типа Shahed, дальность полётов которых достигает одной тысячи километров. Об этом рассказал гендиректор украинского госконцерна "Укроборонпром" Герман Сметанин изданию "Экономическая правда".
"Вырабатывается. В частности, в кооперации с иностранными партнёрами... Главное, что они летают и взрываются, а силы обороны заказывают", — ответил он на просьбу подтвердить серийность производства дронов.
По словам Сметанина, сейчас налаживается производство и FPV-дронов, заключены контракты сразу с тремя предприятиями. Гендиректор подчеркнул, что выпуск БПЛА находится на втором месте после боеприпасов. При этом Киев выделит на оборонную промышленность в семь раз больше денег уже в следующем году, добавил Сметанин.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по цехам в Одесской области, где производились беспилотники и безэкипажные катера для украинских военных.
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