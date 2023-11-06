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6 ноября, 13:05

Антипохмельный клад витаминов: Диетолог рассказала о пользе и вреде холодца

Диетолог Бурякова: Регулярное потребление холодца лечит от куриной слепоты

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Обложка © Freepik / timolina

Диетолог Юлия Бурякова рассказала о полезных и вредных для организма свойствах холодца.

По её словам, регулярное потребление этого продукта может вылечить человека от куриной слепоты, из-за которой глаз не может адаптироваться к изменению освещённости. Холодец является антипохмельным средством и хранит в себе богатый набор витаминов, в частности А, B12, B3, E, а также богат железом, кобальтом, магнием, калием и аминокислотами.

"Холодец способствует укреплению нашего иммунитета. Витамины группы B участвуют в кроветворении, поэтому холодец полезен для людей, страдающих анемией. Холодец содержит большое количество коллагена, поэтому благотворно влияет на связки и суставы. И — состояние кожи, замедляя её старение, что особенно ценят женщины", — передает её слова ТСН24.

Употреблять холодец с большим количеством жирного мяса не рекомендуется людям, которые следят за своим весом, тогда как содержащийся в нём холестерин вреден людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Ранее Лайф писал, что жительница Воронежа обнаружила в холодце зубы. Оставшаяся без блюда женщина намерена подать жалобу по поводу произошедшего в Роспотребнадзор.

Ян Поланин
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