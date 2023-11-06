Антипохмельный клад витаминов: Диетолог рассказала о пользе и вреде холодца

Диетолог Юлия Бурякова рассказала о полезных и вредных для организма свойствах холодца.

По её словам, регулярное потребление этого продукта может вылечить человека от куриной слепоты, из-за которой глаз не может адаптироваться к изменению освещённости. Холодец является антипохмельным средством и хранит в себе богатый набор витаминов, в частности А, B12, B3, E, а также богат железом, кобальтом, магнием, калием и аминокислотами.

"Холодец способствует укреплению нашего иммунитета. Витамины группы B участвуют в кроветворении, поэтому холодец полезен для людей, страдающих анемией. Холодец содержит большое количество коллагена, поэтому благотворно влияет на связки и суставы. И — состояние кожи, замедляя её старение, что особенно ценят женщины", — передает её слова ТСН24.

Употреблять холодец с большим количеством жирного мяса не рекомендуется людям, которые следят за своим весом, тогда как содержащийся в нём холестерин вреден людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.