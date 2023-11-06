Песков напомнил, что Путин пока не делал заявлений о выдвижении на новый срок

Президент России Владимир Путин ещё не озвучивал своего решение баллотироваться на новый срок. Об этом сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя публикацию Reuters о том, что российский лидер якобы был выдвинут кандидатом на выборы в 2024 году.

"Никаких заявлений Путин на этот счёт ещё не делал. Да и сама кампания официально ещё не объявлялась", — пояснил представитель Кремля в беседе с ТАСС.