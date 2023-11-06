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6 ноября, 14:15

Самый знаменитый мост Петербурга разведут в пятитысячный раз

Дворцовый мост в Петербурге разведут в пятитысячный раз 6 ноября

<p>Обложка © ТАСС / Роман Пименов</p>

Обложка © ТАСС / Роман Пименов

Дворцовый мост в Петербурге будет разведён в пятитысячный раз в ночь на 7 ноября, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Самый известный разводной мост Северной столицы реконструировали в октябре 2013 года. В тот день эксперты привели в порядок разводную часть конструкции, а также установили на ней современную гидравлическую систему. С тех пор Дворцовый благополучно разводили 4999 раз.

Отмечается, что для разводки моста необходимо проверить контуры управления, насосы и сигналы с датчиков.

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Ранее Лайф писал, что глава бригады Дворцового моста в Петербурге сравнил его с живым организмом. Он отметил, что у моста есть свои "сердце" и "мозги".

Ян Поланин
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