Самый знаменитый мост Петербурга разведут в пятитысячный раз

Дворцовый мост в Петербурге будет разведён в пятитысячный раз в ночь на 7 ноября, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Самый известный разводной мост Северной столицы реконструировали в октябре 2013 года. В тот день эксперты привели в порядок разводную часть конструкции, а также установили на ней современную гидравлическую систему. С тех пор Дворцовый благополучно разводили 4999 раз.

Отмечается, что для разводки моста необходимо проверить контуры управления, насосы и сигналы с датчиков.