Есть "мозги" и "сердце": В Петербурге сравнили Дворцовый мост с живым организмом

Начальник бригады Дворцового моста в Санкт-Петербурге Станислав Пусташинский не скрывает любви к своей работе. За более чем 20 лет он убедился в том, что переправа — это живой организм, у которого тоже есть "сердце" и "мозги".

Дворцовый мост в Петербурге сравнили с живым организмом. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Мы к мосту относимся как к живому организму. Пульт управления — это мозги моста. Сердце — это машинное отделение. Сердце начинает активно биться — и мост оживает, начинает двигаться", — приводит его слова телеканал "Санкт-Петербург".

Пусташинский рассказал, что самую первую разводку моста увидел изнутри, чем был сильно впечатлён. Он начинал работать здесь учеником слесаря-ремонтника и со временем дорос до начальника бригады. Его смена начинается задолго до разводки, с 21:00, и продолжается до 8:30. Это нужно для того, чтобы "диагностировать" всё оборудование.

"Мост двукрылый, всё оборудование умножается на два. Подключаются контуры управления, запускаются насосы, проверяются приходы сигналов с датчиков, которых более двух тысяч на мосту. Когда все подготовительные работы и проверки реализованы, препятствий для разводки нет", — уточнил Пусташинский.

Он подчеркнул, что Дворцовый мост — один из самых сложных в мире. Специалист добавил, что даже датчики не могут зафиксировать некоторые нюансы при движении крыльев, однако неполадки, несмотря на это, устраняются достаточно быстро.