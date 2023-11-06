Регион

Уведомления отключены

6 ноября, 14:25

Жителей Ростовской области встревожили громкие звуки во время ударов по целям в зоне СВО

Губернатор Голубев: Военные ударили по целям в зоне СВО из Ростовской области

Громкие звуки, которые услышали 6 ноября в нескольких районах Ростовской области, оказались следствием работы российских военных по целям в зоне специальной военной операции. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"В 16:25 наши военные работали по воздушным целям в зоне спецоперации. Происшествий на территории Ростовской области не зафиксировано. Просьба сохранять спокойствие", говорится в публикации главы Воронежской области.

В соцсетях жители региона пишут, что звуки взрывов были слышны в нескольких районах. Согласно сообщениям свидетелей, грохот раздался около половины пятого. Особенно хорошо его слышали жители Азова, Чалтыря, Каратаева, Койсуга и Таганрога, чуть слабее — в Советском районе и Левенцовке в Ростове. Среди версий происхождения звука были гром и переход самолёта на сверхзвуковую скорость.

ПВО успешно поразила воздушную цель в Ростове-на-Дону

ПВО успешно поразила воздушную цель в Ростове-на-Дону

В прошлый раз сообщения о том, что в Ростовской области сработала средства ПВО, появлялись 2 ноября. Тогда они отработали дважды: в 14:17 и 14:40.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Происшествия
  • Ростовская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров