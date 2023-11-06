Жителей Ростовской области встревожили громкие звуки во время ударов по целям в зоне СВО

Громкие звуки, которые услышали 6 ноября в нескольких районах Ростовской области, оказались следствием работы российских военных по целям в зоне специальной военной операции. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"В 16:25 наши военные работали по воздушным целям в зоне спецоперации. Происшествий на территории Ростовской области не зафиксировано. Просьба сохранять спокойствие", — говорится в публикации главы Воронежской области.

В соцсетях жители региона пишут, что звуки взрывов были слышны в нескольких районах. Согласно сообщениям свидетелей, грохот раздался около половины пятого. Особенно хорошо его слышали жители Азова, Чалтыря, Каратаева, Койсуга и Таганрога, чуть слабее — в Советском районе и Левенцовке в Ростове. Среди версий происхождения звука были гром и переход самолёта на сверхзвуковую скорость.