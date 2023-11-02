В Ростовской области сработала ПВО

В Ростовской области средства противовоздушной обороны отработали по воздушной цели. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Система ПВО отработала по воздушной цели в Ростовской области. Видео © Telegram / 161.ru

"В 14:17 система ПВО отработала по воздушной цели", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале главы Ростовской области.

Голубев добавил, что в 14:40 средства ПВО сработали во второй раз. Оперативные службы уточняют последствия на земле. Военные выполняют свою работу, подчеркнул губернатор.