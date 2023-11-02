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2 ноября, 11:52

В Ростовской области сработала ПВО

Губернатор Голубев: Система ПВО сработала по воздушной цели в Ростовской области

В Ростовской области средства противовоздушной обороны отработали по воздушной цели. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Система ПВО отработала по воздушной цели в Ростовской области. Видео © Telegram / 161.ru

"В 14:17 система ПВО отработала по воздушной цели", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале главы Ростовской области.

Голубев добавил, что в 14:40 средства ПВО сработали во второй раз. Оперативные службы уточняют последствия на земле. Военные выполняют свою работу, подчеркнул губернатор.

Портал 161.ru опубликовал видео с места происшествия. Уточняется, что о взрывах в небе сообщили жители города Азова.

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29 октября Голубев также сообщал о срабатывании средств ПВО в Ростовской области. По словам губернатора, "несколько обломков сбитой воздушной цели" упали в Первомайском районе областного центра, нанеся повреждения имуществу. Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко уточнил, что осколки сбитого дрона повредили шесть домов и автомобиль.

Обложка ©

Vk / Минобороны России

Никита Никонов
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