В Ростовской области сработала ПВО
Губернатор Голубев: Система ПВО сработала по воздушной цели в Ростовской области
В Ростовской области средства противовоздушной обороны отработали по воздушной цели. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Система ПВО отработала по воздушной цели в Ростовской области. Видео © Telegram / 161.ru
"В 14:17 система ПВО отработала по воздушной цели", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале главы Ростовской области.
Голубев добавил, что в 14:40 средства ПВО сработали во второй раз. Оперативные службы уточняют последствия на земле. Военные выполняют свою работу, подчеркнул губернатор.
Портал 161.ru опубликовал видео с места происшествия. Уточняется, что о взрывах в небе сообщили жители города Азова.
29 октября Голубев также сообщал о срабатывании средств ПВО в Ростовской области. По словам губернатора, "несколько обломков сбитой воздушной цели" упали в Первомайском районе областного центра, нанеся повреждения имуществу. Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко уточнил, что осколки сбитого дрона повредили шесть домов и автомобиль.
Vk / Минобороны России