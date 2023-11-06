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6 ноября, 14:22

Глава Минпромторга раскрыл, где будет использоваться Ил-96-400М

Мантуров: Ил-96-400М планируется использовать для нужд государственной авиации

<p>Обложка © ТАСС / ПАО "ОАК"</p>

Обложка © ТАСС / ПАО "ОАК"

Российский дальнемагистральный самолёт Ил-96-400М будет использоваться для государственных перевозок и транспортировки грузов, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, отвечая на вопрос о возможном серийном производстве воздушного судна.

"Мы его <…> оставим — данный опытный образец в виде летающей лаборатории — для того чтобы при формировании программы по тяжёлому широкофюзеляжному самолёту понимать, на каком этапе мы могли бы использовать данный тип самолёта. В первую очередь для государственных специальных перевозок, потому что сегодня используется Ил-96-300. А второе — это для грузовых перевозок", — рассказал Мантуров на выставке-форума "Россия".

Пилот Литвинов назвал супернадёжным самолётом Ил-96-400М

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Ранее Лайф писал, что опытный образец российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта Ил-96-400М совершил первый полёт. Программа испытаний прошла в штатном режиме.

Александра Мышляева
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