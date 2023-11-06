Глава Минпромторга раскрыл, где будет использоваться Ил-96-400М

"Мы его <…> оставим — данный опытный образец в виде летающей лаборатории — для того чтобы при формировании программы по тяжёлому широкофюзеляжному самолёту понимать, на каком этапе мы могли бы использовать данный тип самолёта. В первую очередь для государственных специальных перевозок, потому что сегодня используется Ил-96-300. А второе — это для грузовых перевозок", — рассказал Мантуров на выставке-форума "Россия".