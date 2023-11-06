Глава Минпромторга раскрыл, где будет использоваться Ил-96-400М
Мантуров: Ил-96-400М планируется использовать для нужд государственной авиации
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Российский дальнемагистральный самолёт Ил-96-400М будет использоваться для государственных перевозок и транспортировки грузов, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, отвечая на вопрос о возможном серийном производстве воздушного судна.
"Мы его <…> оставим — данный опытный образец в виде летающей лаборатории — для того чтобы при формировании программы по тяжёлому широкофюзеляжному самолёту понимать, на каком этапе мы могли бы использовать данный тип самолёта. В первую очередь для государственных специальных перевозок, потому что сегодня используется Ил-96-300. А второе — это для грузовых перевозок", — рассказал Мантуров на выставке-форума "Россия".
Ранее Лайф писал, что опытный образец российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта Ил-96-400М совершил первый полёт. Программа испытаний прошла в штатном режиме.