Матвиенко потрясена номером Shaman на форуме "Россия"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала российского певца Ярослава Дронова (Shaman) талантливым человеком и патриотом России. Об этом она сказала на марафоне общества "Знание", проходящем в одном из павильонов выставки "Россия" на ВДНХ.

Shaman спел на форуме "Россия". Видео © t.me / SHAMAN

"Он пишет проникновенные песни, наполненные любовью к России. Поёт вживую. И та атмосфера, которая была на его концерте, впечатляет. Выступление в День народного единства было потрясающим", — поделилась политик.

Матвиенко уверена, что будущее именно за такими ребятами, которые любят свою страну, а не за теми, кто сбежал за границу и отказался от Родины в сложный период. Спикер Совфеда добавила, что российская молодёжь — самая замечательная и впереди ещё много свершений.