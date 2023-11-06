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6 ноября, 14:55
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Матвиенко потрясена номером Shaman на форуме "Россия"

Матвиенко похвалила певца Shaman за потрясающее выступление на форуме "Россия"

<p>Лариса Долина, Ярослав Дронов (Shaman), Наталья Подольская на выставке-форуме "Россия". Обложка © ТАСС / Михаил Синицын</p>

Лариса Долина, Ярослав Дронов (Shaman), Наталья Подольская на выставке-форуме "Россия". Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала российского певца Ярослава Дронова (Shaman) талантливым человеком и патриотом России. Об этом она сказала на марафоне общества "Знание", проходящем в одном из павильонов выставки "Россия" на ВДНХ.

Shaman спел на форуме "Россия". Видео © t.me / SHAMAN

"Он пишет проникновенные песни, наполненные любовью к России. Поёт вживую. И та атмосфера, которая была на его концерте, впечатляет. Выступление в День народного единства было потрясающим", — поделилась политик.

Матвиенко уверена, что будущее именно за такими ребятами, которые любят свою страну, а не за теми, кто сбежал за границу и отказался от Родины в сложный период. Спикер Совфеда добавила, что российская молодёжь — самая замечательная и впереди ещё много свершений.

Международную выставку "Россия" в первый день посетило более 190 тыс. человек

Международную выставку "Россия" в первый день посетило более 190 тыс. человек

Напомним, Shaman исполнил песню "Я русский" вместе с "Хором первых" на открытии выставки "Россия" в Москве в День народного единства. Затем он спел российский гимн с Ларисой Долиной, Натальей Подольской и Юлианной Карауловой.

Татьяна Миссуми
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