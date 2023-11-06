Шедевр Веласкеса в Лондонской галерее чуть не пал в войне экоактивистов

Вандалы из организации Just Stop Oil, называющие себя экоактивистами, устроили очередную акцию против добычи нефти и газа. В этот раз они покусились на шедевр испанского художника Диего Веласкеса "Венера с зеркалом" в Лондонской национальной галерее.

Вандалы из организации Just Stop Oil разбили стекло картины Веласкеса. Видео © Twitter / EndWokeness

"Наше правительство объявило о планах выдать больше лицензий [на разработку нефтяных месторождений], зная, что это убьёт миллионы. В ответ двое сторонников Just Stop Oil разбили "Венеру", которую разбила Мэри Ричардсон в 1914 году", — рассказали в организации.

Студенты Ханан и Харрисон пришли в галерею с молотками и начали бить ими по стеклу картины. К счастью, оно лишь треснуло, но не осыпалось. Затем активисты повернулись к присутствующим и произнесли пламенную речь, мол, всё это они делают из любви к людям и природе. Полиция задержала обоих. Пользователи в Сети недоумевают, где была охрана, пока вандалы громили шедевр и ещё успели спокойно выступить с речью, будто с трибуны.