Шедевр Веласкеса в Лондонской галерее чуть не пал в войне экоактивистов
Экоактивисты из Just Stop Oil разбили стекло картины Веласкеса в галерее Лондона
Вандалы из организации Just Stop Oil, называющие себя экоактивистами, устроили очередную акцию против добычи нефти и газа. В этот раз они покусились на шедевр испанского художника Диего Веласкеса "Венера с зеркалом" в Лондонской национальной галерее.
Вандалы из организации Just Stop Oil разбили стекло картины Веласкеса. Видео © Twitter / EndWokeness
"Наше правительство объявило о планах выдать больше лицензий [на разработку нефтяных месторождений], зная, что это убьёт миллионы. В ответ двое сторонников Just Stop Oil разбили "Венеру", которую разбила Мэри Ричардсон в 1914 году", — рассказали в организации.
Студенты Ханан и Харрисон пришли в галерею с молотками и начали бить ими по стеклу картины. К счастью, оно лишь треснуло, но не осыпалось. Затем активисты повернулись к присутствующим и произнесли пламенную речь, мол, всё это они делают из любви к людям и природе. Полиция задержала обоих. Пользователи в Сети недоумевают, где была охрана, пока вандалы громили шедевр и ещё успели спокойно выступить с речью, будто с трибуны.
Ранее Лайф рассказывал, как борцы за экологию из движения Just Stop Oil распылили окрашенный крахмал на скелет динозавра в музее Лондона. После этого активисты развернули плакат, где призвали остановить добычу ископаемого топлива ради здоровья людей.
Twitter / EndWokeness