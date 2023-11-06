Блинкен испытал шок из-за реакции главы МИД Турции на попытку его приобнять перед камерами

Госсекретарь США Энтони Блинкен хотел приобнять министра иностранных дел Турции Хакана Фидана перед началом переговоров в Анкаре, но тот не дал этого сделать. Это стало большим шоком для американского посланника, пишет газета Sabah.

Госсекретарь США Энтони Блинкен попытался при приветствии обнять главу МИД Турции Хакана Фидана. Видео © X / Conflict

"Блинкен попытался обнять Хакана Фидана, которому он пожал руку. Однако он испытал новый шок от движения Фидана... Эти мгновения отразились на лице Блинкена вот так..." — написал журналист, заметив, что произошедшее стало шоком для госсекретаря.

На видео встречи видно, что после крепкого рукопожатия Блинкен пытается приобнять Фидана, делая шаг вперёд, но глава турецкого МИД отступает, продолжая жать руку. А журналист Зафер Шахин посоветовал госсекретарю США держать дистанцию.