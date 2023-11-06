Армия Израиля наносит удары по Ливану в ответ на запуск 30 снарядов
ЦАХАЛ зафиксировала запуск примерно 30 снарядов из Ливана и ведёт ответный огонь
Армия Израиля (ЦАХАЛ) засекла пуски примерно 30 снарядов по северной части страны с территории Ливана и ведёт ответный артиллерийский огонь по источнику атаки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.
"За последний час было зафиксировано приблизительно 30 запусков из Ливана по северу Израиля. Армия обороны Израиля отвечает артиллерийским огнём в направлении источника запусков", — сказано в публикации.
Ранее в ЦАХАЛ заявили о том, что израильские войска пребывают в состоянии полной готовности к началу боевых действий с Ливаном на севере страны. Тему расширения географии конфликта генерал озвучил на фоне регулярных обстрелов со стороны Ливана.
ТАСС / AP / Hussein Malla