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6 ноября, 15:38

Армия Израиля наносит удары по Ливану в ответ на запуск 30 снарядов

ЦАХАЛ зафиксировала запуск примерно 30 снарядов из Ливана и ведёт ответный огонь

Армия Израиля (ЦАХАЛ) засекла пуски примерно 30 снарядов по северной части страны с территории Ливана и ведёт ответный артиллерийский огонь по источнику атаки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

"За последний час было зафиксировано приблизительно 30 запусков из Ливана по северу Израиля. Армия обороны Израиля отвечает артиллерийским огнём в направлении источника запусков", — сказано в публикации.

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Ранее в ЦАХАЛ заявили о том, что израильские войска пребывают в состоянии полной готовности к началу боевых действий с Ливаном на севере страны. Тему расширения географии конфликта генерал озвучил на фоне регулярных обстрелов со стороны Ливана.

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ТАСС / AP / Hussein Malla

Юрий Лысенко
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