В Сочи легковушка снесла с дороги автобус и влетела в забор
В Сочи водитель иномарки влетел сначала в автобус, а потом в легковушку, пострадало два человека. О произошедшем пишет ГУ МВД России по Краснодарскому краю и публикует кадры с места ДТП.
Авария случилась на трассе Джубга – Сочи. По предварительной информации, водитель "мерседеса" не справился с управлением и врезался в автобус, который тут же протаранил придорожные кусты. Однако иномарка продолжила движение и следом влетела в "форд". Лишь потом виновник столкновений остановился, ударившись об забор.
"В медучреждение доставлены пассажир иномарки и 16-летняя пассажирка автобуса с травмами различной степени тяжести", — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с участием школьного автобуса и легковушки зарегистрировали в Челябинской области. 32-летняя женщина-водитель, которая управляла ВАЗ-21099, выехала на встречку, где столкнулась со школьным автобусом ПАЗ. Погибли она и её семилетний ребёнок.