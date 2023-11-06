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6 ноября, 16:11

В Сочи легковушка снесла с дороги автобус и влетела в забор

<p>ДТП под Сочи с участием нескольких машин, пострадало два человека. Фото © t.me / <a href="https://t.me/mvd_23/4079?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">23 МВД</a></p>

ДТП под Сочи с участием нескольких машин, пострадало два человека. Фото © t.me / 23 МВД

В Сочи водитель иномарки влетел сначала в автобус, а потом в легковушку, пострадало два человека. О произошедшем пишет ГУ МВД России по Краснодарскому краю и публикует кадры с места ДТП.

ДТП под Сочи с участием нескольких машин, пострадало два человека. Фото © t.me / 23 МВД

ДТП под Сочи с участием нескольких машин, пострадало два человека. Фото © t.me / 23 МВД

ДТП под Сочи с участием нескольких машин, пострадало два человека. Фото © t.me / 23 МВД

ДТП под Сочи с участием нескольких машин, пострадало два человека. Фото © t.me / 23 МВД

Авария случилась на трассе Джубга – Сочи. По предварительной информации, водитель "мерседеса" не справился с управлением и врезался в автобус, который тут же протаранил придорожные кусты. Однако иномарка продолжила движение и следом влетела в "форд". Лишь потом виновник столкновений остановился, ударившись об забор.

"В медучреждение доставлены пассажир иномарки и 16-летняя пассажирка автобуса с травмами различной степени тяжести", — уточнили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с участием школьного автобуса и легковушки зарегистрировали в Челябинской области. 32-летняя женщина-водитель, которая управляла ВАЗ-21099, выехала на встречку, где столкнулась со школьным автобусом ПАЗ. Погибли она и её семилетний ребёнок.

Татьяна Миссуми
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