В Сочи легковушка снесла с дороги автобус и влетела в забор

В Сочи водитель иномарки влетел сначала в автобус, а потом в легковушку, пострадало два человека. О произошедшем пишет ГУ МВД России по Краснодарскому краю и публикует кадры с места ДТП.

ДТП под Сочи с участием нескольких машин, пострадало два человека. Фото © t.me / 23 МВД

ДТП под Сочи с участием нескольких машин, пострадало два человека. Фото © t.me / 23 МВД

Авария случилась на трассе Джубга – Сочи. По предварительной информации, водитель "мерседеса" не справился с управлением и врезался в автобус, который тут же протаранил придорожные кусты. Однако иномарка продолжила движение и следом влетела в "форд". Лишь потом виновник столкновений остановился, ударившись об забор.

"В медучреждение доставлены пассажир иномарки и 16-летняя пассажирка автобуса с травмами различной степени тяжести", — уточнили в ведомстве.