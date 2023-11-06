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6 ноября, 16:42

Гол Валентина Вады помог "Рубину" обыграть "Урал" со счётом 1:0 в матче РПЛ

Встреча команд "Урал" и "Рубин" завершилась со счётом 0:1 в пользу последней. Матч состоялся на стадионе в Екатеринбурге в рамках 14-го тура Мир Российской премьер-лиги сезона 2023/2024.

Автором единственного победного гола стал Валентин Вада, который головой отправил мяч в ворота соперника на 60-й минуте. Теперь казанский "Рубин" с 19 очками поднялся на девятую позицию в турнирной таблице, а "Урал" закрепился на двенадцатой, набрав только 16 баллов.

Московский ЦСКА обыграл нижегородский "Пари НН" со счётом 3:2 в матче РПЛ

Московский ЦСКА обыграл нижегородский "Пари НН" со счётом 3:2 в матче РПЛ

Ранее сообщалось, что "Спартак" в меньшинстве сыграл вничью с "Локомотивом" в матче 14-го тура Мир Российской премьер-лиги. Встреча состоялась на стадионе "РЖД-арена" и завершилась со счётом 1:1.

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Wikipedia / Fabrizio Neitzke

Татьяна Миссуми
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