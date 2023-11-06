Названы регионы России, где ноябрь и декабрь будут аномально тёплыми

Ноябрь принёс в Россию аномально высокие температуры, совсем несвойственные этому времени года в наших краях. Жара установила новые исторические рекорды сразу в нескольких регионах страны, а на курортах за месяц до наступления зимы продолжается бархатный сезон. Синоптики в беседе с изданием "E1.ru" объяснили, насколько это нормально, и дали свои прогнозы на погоду до конца года.

Росгидромет предполагает, что средняя температура за ноябрь будет превышать норму на севере, центре и юго-востоке Сибирского федерального округа, а ещё в Бурятии, Забайкалье и западе Якутии. Погоду холоднее нормы ждут на юге центра России, а ещё в Краснодарском крае и Крыму.

Что касается декабря, то Росгидромет прогнозирует тёплый месяц в Мурманской области, на Таймыре и в Карелии. Холоднее, чем обычно, будет на юге Приволжского и Уральского федеральных округов, а ещё на юго-западе Сибирского федерального округа, на Чукотке, в Магаданском регионе и на севере Камчатки.

Аномально тёплую для ноября погоду ощутили в начале месяца жители Петербурга, где столбики термометров показывали температуру выше нуля, а к 4 ноября в Северной столице зафиксировали аж +8 градусов. В Волгоградском регионе тоже тепло — 5 ноября воздух прогрелся до +14. Очень тепло также в Башкирии — плюс11 градусов. А Краснодарский край и вовсе побил рекорд, который держался последние несколько десятилетий, показав +27,3 градуса. Температура в Горячем Ключе достигла +30,1, но предположим, что у него неспроста такое название.

Ростов тоже обновил рекорд по теплу — к 1 ноября регион прогрелся до +22,2 градуса, чего не было почти сотню лет. Похожее достижение есть и у Москвы — плюс 12 в начале ноября, так тепло было в 1934 году.

Впрочем, некоторые части России не были согреты аномальной жарой. Например, в Омской области произошло резкое похолодание, а температура на 3 ноября опустилась до минус пяти градусов. Схожая ситуация и в Ханты-Мансийском округе: там тоже минус пять, снегопады и сильный ветер.

Что ожидать от ноября дальше, объяснил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд. Он считает, что погода и в дальнейшем будет преимущественно жарче, чем мы привыкли.

"Точную погоду можно спрогнозировать всего на семь суток, дальше можно говорить более обобщённо. Прогноз на месяц позволяет определить три класса погоды: около нормы, выше нормы и ниже нормы. Так вот, в ноябре погода прогнозируется выше нормы, и вы это уже замечаете", — заявил Роман Вильфанд, добавив, что грядёт период погодных колебаний: хоть от декабря и ждут температуру выше нормы, но, вероятнее всего, погода будет прыгать от оттепели к заморозкам и обратно.

А климатолог Андрей Киселёв рассказал, что тенденция к потеплению в мире наблюдается уже несколько последних десятилетий, но у России ситуация особенная — тут температура растёт в 2,7 раза быстрее, чем в целом по земному шару. По его словам, в нашей стране каждые сто лет становится на половину градуса теплее. И это интенсивное потепление, хотя кардинально в ближайшие годы и даже декады ситуация вряд ли изменится.