ХК "Спартак" вырвал победу у СКА зрелищным голом на последней секунде матча

Столичный ХК "Спартак" на последней секунде матча смог завоевать победу в противостоянии с петербургским СКА. Встреча проходила в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и закончилась победой московского клуба со счётом 3:2.

В первом периоде соперники показали равную игру и забили по одной шайбе. Сначала на 8-й минуте у СКА отличился Марат Хайруллин, но уже на 12-й счёт сравнял Павел Порядин. Петербуржцы вновь вырвались вперёд в начале третьего периода — шайбу на 45-й минуте забросил Александр Кадейкин. Уже на 51-й минуте Порядин забил вторую шайбу в матче, сравняв счёт. Самый жаркий момент произошёл на последней секунде матча (59:59), когда Александр Беляев смог забить решающий гол, лишив СКА ничьей и принеся победу "Спартаку".

Для московского клуба это уже вторая победа подряд. "Спартак" занимает второе место в турнирном зачёте Западной конференции, отставая на одно очко от "Динамо", у которого, правда, имеется в запасе матч. СКА в таблице находится на восьмом месте.