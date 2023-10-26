ХК "Спартак" уступил "Сибири" и прервал рекордную серию из девяти побед

Матч КХЛ между ХК "Сибирь" из Новосибирска и московским хоккейным клубом "Спартак" завершился победой сибирского клуба со счётом 4:3. Встреча прошла на стадионе "Сибирь-арена" в Новосибирске.

Сибирякам удалось переломить игру в свою пользу лишь в последней трети встречи, забив три шайбы в ворота "Спартака", который по результатам первых двух периодов вёл со счётом 2:1. Таким образом они прервали рекордную серию столичного клуба из девяти побед.