Глава МИД Турции призвал как можно скорее прекратить огонь в Газе

Преступления, которые Израиль совершает против мирных жителей в секторе Газа, неприемлемы. Такое заявление сделал глава МИД Турции Хакан Фидан в беседе со своим чешским коллегой Яном Липавским. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе переговоров обсуждались события в Газе, и министр иностранных дел подчеркнул, что преступления, совершаемые Израилем против мирных жителей Газы, неприемлемы. Фидан заявил, что необходимо как можно скорее установить полное прекращение огня и доставить в Газу гуманитарную помощь", — цитирует ТАСС свой источник.

Помимо этого, Фидан провёл переговоры с министром иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот, в них тоже обсуждался конфликт на Ближнем Востоке. Турецкий дипломат сделал акцент на необходимости скорейшего и полного прекращения огня, а также срочной доставке гуманитарной помощи в анклав. Он добавил, что предотвращение перехода ситуации в Газе к статусу регионального кризиса потребует совместных усилий.

Также обсуждалась ситуация на Украине. В рамках этого разговора Фидан напомнил о "важности активизации зерновой сделки".