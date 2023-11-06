Запад забил тревогу из-за случайного "подарка" России от G7

Российская экономика продолжает набирать обороты, несмотря на санкционное давление Запада. Спустя почти год неэффективным признали и потолок цен на нефть РФ, который "Большая семёрка" ввела в декабре 2022-го. По версии журналистов американского издания The Wall Street Journal, ограничения в области энергетики лишь сыграли Москве на руку.

Авторы констатировали, что за время действия лимита доходы России от экспорта чёрного золота и газа не изменились в худшую сторону. Кроме того, улучшение торгового положения страны вкупе с ростом объёма продаж привело к стабилизации и укреплению рубля, сказано в материале.

"Поступления от нефти и газа в российский бюджет в октябре увеличились более чем в два раза по сравнению с сентябрём. Это свидетельствует о кардинальном изменении ситуации с начала 2023 года, когда доходы от продажи энергоносителей упали", — подытожили в WSJ.