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6 ноября, 18:54

Запад забил тревогу из-за случайного "подарка" России от G7

WSJ: Введённый Западом потолок цен на российскую нефть лишь укрепил рубль

Российская экономика продолжает набирать обороты, несмотря на санкционное давление Запада. Спустя почти год неэффективным признали и потолок цен на нефть РФ, который "Большая семёрка" ввела в декабре 2022-го. По версии журналистов американского издания The Wall Street Journal, ограничения в области энергетики лишь сыграли Москве на руку.

Авторы констатировали, что за время действия лимита доходы России от экспорта чёрного золота и газа не изменились в худшую сторону. Кроме того, улучшение торгового положения страны вкупе с ростом объёма продаж привело к стабилизации и укреплению рубля, сказано в материале.

"Поступления от нефти и газа в российский бюджет в октябре увеличились более чем в два раза по сравнению с сентябрём. Это свидетельствует о кардинальном изменении ситуации с начала 2023 года, когда доходы от продажи энергоносителей упали", — подытожили в WSJ.

Силуанов заявил о стабилизации курса рубля после введённых валютных мер

Силуанов заявил о стабилизации курса рубля после введённых валютных мер

К аналогичному выводу ранее пришли и в издании Foreign Policy. Авторы журнала уверены, что потолок цен на нефть работал лишь на начальном этапе, но потом Россия приспособилась к ограничениям и нивелировала их эффект.

Обложка ©

Freepik / ededchechine

Илья Пушкарев
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