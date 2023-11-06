Российский спецназ "Осман" спалил две БМП Bradley в зоне СВО

Бойцы подразделения армейского спецназа "Осман" ВС РФ успешно поразили две БМП Bradley производства США в зоне СВО на Ореховском направлении. Об этом сообщило РИА "Новости", опубликовав видео.

Бойцы армейского спецназа "Осман" ВС РФ поражают американские БМП Bradley. Видео © t.me / rian_ru

На записи можно увидеть переброску подкреплений ВСУ к линии фронта. Две сделанные в Штатах БМП пересекают поле в направлении лесопосадки. Одну из них на марше поражает противотанковая ракета, а когда вторая пытается проехать тем же путём — прилетает и в неё. Обе бронемашины загораются сразу же после попадания.