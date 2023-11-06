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Регион
Опубликовано 6 ноября 2023, 18:27
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Российский спецназ "Осман" спалил две БМП Bradley в зоне СВО

Спецназ ВС РФ "Осман" поразил две БМП Bradley на Ореховском направлении

Бойцы подразделения армейского спецназа "Осман" ВС РФ успешно поразили две БМП Bradley производства США в зоне СВО на Ореховском направлении. Об этом сообщило РИА "Новости", опубликовав видео.

Бойцы армейского спецназа "Осман" ВС РФ поражают американские БМП Bradley. Видео © t.me / rian_ru

На записи можно увидеть переброску подкреплений ВСУ к линии фронта. Две сделанные в Штатах БМП пересекают поле в направлении лесопосадки. Одну из них на марше поражает противотанковая ракета, а когда вторая пытается проехать тем же путём — прилетает и в неё. Обе бронемашины загораются сразу же после попадания.

Российские силы сожгли два танка Leopard и БМП Bradley в Запорожье
Российские силы сожгли два танка Leopard и БМП Bradley в Запорожье

Ранее стало известно о том, что на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике российские военные сорвали попытку бойцов Вооружённых сил Украины эвакуировать для ремонта подбитый танк Leopard 2. Изначально танк подбили военнослужащие из 114-й отдельной мотострелковой бригады, после чего из боевой машины выбежал экипаж и бросил её на поле боя.

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Getty Images / Seung-il Ryu / NurPhoto

Юрий Лысенко
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