Названы возможные причины таинственной смерти девочки с "гайморитом" в Подмосковье

Загадочная смерть пятиклассницы, которой диагностировали гайморит, в подмосковном Серпухове может быть вызвана целым рядом причин, в том числе заболеваниями сердца, печени и селезёнки. Такого мнения придерживается врач общей практики Мария Беляева.

"Кровотечение из носа может быть симптомом заболеваний сердечно-сосудистой системы и даже порока сердца, а также повышенного давления, нарушения свёртываемости крови, заболеваний печени и селезёнки. Скорее всего, что-то из вышеперечисленных заболеваний имело место, но не было явных симптомов", — объяснила терапевт интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Медик также не исключает и другие причины трагедии. По её оценке, смерть школьницы могла наступить от осложнений после ОРВИ и гайморита или являться реакцией организма на одно из лекарств, которые ей выписали. Точную причину трагедии предстоит выяснить судмедэкспертам.