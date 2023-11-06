Регион

Уведомления отключены

6 ноября, 18:37

Названы возможные причины таинственной смерти девочки с "гайморитом" в Подмосковье

Терапевт Беляева заявила, что девочка в Серпухове могла умереть от порока сердца

Загадочная смерть пятиклассницы, которой диагностировали гайморит, в подмосковном Серпухове может быть вызвана целым рядом причин, в том числе заболеваниями сердца, печени и селезёнки. Такого мнения придерживается врач общей практики Мария Беляева.

"Кровотечение из носа может быть симптомом заболеваний сердечно-сосудистой системы и даже порока сердца, а также повышенного давления, нарушения свёртываемости крови, заболеваний печени и селезёнки. Скорее всего, что-то из вышеперечисленных заболеваний имело место, но не было явных симптомов", — объяснила терапевт интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Медик также не исключает и другие причины трагедии. По её оценке, смерть школьницы могла наступить от осложнений после ОРВИ и гайморита или являться реакцией организма на одно из лекарств, которые ей выписали. Точную причину трагедии предстоит выяснить судмедэкспертам.

В Сызрани 18-летний парень попал в больницу с ножевым ранением, но умер от "цирроза печени"

В Сызрани 18-летний парень попал в больницу с ножевым ранением, но умер от "цирроза печени"

Напомним, в конце октября 11-летняя девочка из Серпухова с симптомами ОРВИ была на приёме у врача. Ей назначили уколы и промывание носа из-за гайморита. В ночь на 5 ноября школьнице резко стало плохоеё сильно тошнило, а потом начала идти кровь из носа. Родители вызвали скорую, но спасти девочку не смогли.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров