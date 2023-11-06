Антициклон вытеснит дожди из Москвы
Синоптик Котилевская рассказала, когда москвичам ждать следующих дождей
На этой неделе в столице прогнозируется постепенное снижение количества осадков, в Подмосковье возможны слабые заморозки ближе к выходным, 9–10 ноября. Об этом рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская в беседе с РИА "Новости".
"На предстоящей неделе ожидается постепенное уменьшение осадков. Дожди сохранятся ещё в течение сегодняшнего и завтрашнего дней, а начиная со среды будет усиливаться антициклон, уменьшая вероятность дождей", — объяснила синоптик.
Следующую партию дождей стоит ждать к воскресенью, 12 ноября, считает Котилевская. К концу неделе температура в столице опустится до плюс двух-трёх градусов, в регионе — до нуля. При этом в среднем температура будет выше климатической нормы.
Ранее в Росгидромете поделились прогнозами на ноябрь и декабрь. Ведомство предполагает, что средняя температура в ноябре будет превышать норму на севере, центре и юго-востоке Сибирского федерального округа, а ещё в Бурятии, Забайкалье и на западе Якутии. Погоду холоднее нормы ждут на юге центра России, а ещё в Краснодарском крае и Крыму.
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