Антициклон вытеснит дожди из Москвы

На этой неделе в столице прогнозируется постепенное снижение количества осадков, в Подмосковье возможны слабые заморозки ближе к выходным, 9–10 ноября. Об этом рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская в беседе с РИА "Новости".

"На предстоящей неделе ожидается постепенное уменьшение осадков. Дожди сохранятся ещё в течение сегодняшнего и завтрашнего дней, а начиная со среды будет усиливаться антициклон, уменьшая вероятность дождей", — объяснила синоптик.

Следующую партию дождей стоит ждать к воскресенью, 12 ноября, считает Котилевская. К концу неделе температура в столице опустится до плюс двух-трёх градусов, в регионе — до нуля. При этом в среднем температура будет выше климатической нормы.