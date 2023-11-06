Министр обороны Израиля Галант заявил, что лидер ХАМАС прячется в бункере

Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал местоположение лидера палестинской группировки ХАМАС Яхьи Синвара. По его словам, глава суннитского движения прячется в бункере, жертвуя своими командирами.

"Синвар прячется в бункере и позволяет командирам ХАМАС умирать. [С нашей стороны] командиры руководят своими войсками, стоя на передовой и добиваясь успехов на местах", — приводит слова Галанта пресс-служба ведомства.