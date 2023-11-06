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6 ноября, 20:33

Министр обороны Израиля Галант заявил, что лидер ХАМАС прячется в бункере

Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал местоположение лидера палестинской группировки ХАМАС Яхьи Синвара. По его словам, глава суннитского движения прячется в бункере, жертвуя своими командирами.

"Синвар прячется в бункере и позволяет командирам ХАМАС умирать. [С нашей стороны] командиры руководят своими войсками, стоя на передовой и добиваясь успехов на местах", — приводит слова Галанта пресс-служба ведомства.

Также министр дал оценку результатам ЦАХАЛ за последние сутки. Руководитель ведомства назвал достижения израильской армии экстраординарными, добавив, что военным удалось устранить командиров рот и батальонов ХАМАС.

Авиация ЦАХАЛ поразила 450 целей в Газе за сутки, убит один из командиров ХАМАС

Авиация ЦАХАЛ поразила 450 целей в Газе за сутки, убит один из командиров ХАМАС

А днём ранее ЦАХАЛ получила доступ к тоннелям палестинцев в секторе Газа. По мнению американского журналиста Сеймура Херша, Израиль может затопить подземные ходы вместе с находящимися там заложниками.

Обложка ©

Unsplash / Thom Milkovic

Илья Пушкарев
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