Министр обороны Израиля Галант заявил, что лидер ХАМАС прячется в бункере
Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал местоположение лидера палестинской группировки ХАМАС Яхьи Синвара. По его словам, глава суннитского движения прячется в бункере, жертвуя своими командирами.
"Синвар прячется в бункере и позволяет командирам ХАМАС умирать. [С нашей стороны] командиры руководят своими войсками, стоя на передовой и добиваясь успехов на местах", — приводит слова Галанта пресс-служба ведомства.
Также министр дал оценку результатам ЦАХАЛ за последние сутки. Руководитель ведомства назвал достижения израильской армии экстраординарными, добавив, что военным удалось устранить командиров рот и батальонов ХАМАС.
А днём ранее ЦАХАЛ получила доступ к тоннелям палестинцев в секторе Газа. По мнению американского журналиста Сеймура Херша, Израиль может затопить подземные ходы вместе с находящимися там заложниками.
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