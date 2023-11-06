Глава МИД Перу не смогла организовать встречу с Байденом и лишилась поста

Министр иностранных дел Перу Ана Сесилия Герваси Диас покинула занимаемый пост. Дипломат подала в отставку из-за провальной попытки договориться о встрече президента страны с американским коллегой Джо Байденом. Об этом со ссылкой на источники сообщили в Reuters.

По данным неназванного информатора агентства, недавно глава Перу Дина Болуарте посетила Соединённые Штаты, где намеревалась провести переговоры с лидером Белого дома. Однако МИД южноамериканского государства не сумел согласовать встречу президентов. Именно эта неудача и стоила министру карьеры.