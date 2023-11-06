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6 ноября, 20:58

Глава МИД Перу не смогла организовать встречу с Байденом и лишилась поста

Reuters: Глава МИД Перу ушла в отставку из-за несостоявшейся встречи с Байденом

<p>Сесилия Герваси Диас. Обложка © ТАСС / EPA / PAOLO AGUILAR</p>

Сесилия Герваси Диас. Обложка © ТАСС / EPA / PAOLO AGUILAR

Министр иностранных дел Перу Ана Сесилия Герваси Диас покинула занимаемый пост. Дипломат подала в отставку из-за провальной попытки договориться о встрече президента страны с американским коллегой Джо Байденом. Об этом со ссылкой на источники сообщили в Reuters.

По данным неназванного информатора агентства, недавно глава Перу Дина Болуарте посетила Соединённые Штаты, где намеревалась провести переговоры с лидером Белого дома. Однако МИД южноамериканского государства не сумел согласовать встречу президентов. Именно эта неудача и стоила министру карьеры.

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Решение уйти в отставку несколькими днями ранее принял и советник премьер-министра Италии Франческо Мария Тало. Политик покинул пост после беседы главы кабмина Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

Илья Пушкарев
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