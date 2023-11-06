Глава МИД Перу не смогла организовать встречу с Байденом и лишилась поста
Reuters: Глава МИД Перу ушла в отставку из-за несостоявшейся встречи с Байденом
Сесилия Герваси Диас. Обложка © ТАСС / EPA / PAOLO AGUILAR
Министр иностранных дел Перу Ана Сесилия Герваси Диас покинула занимаемый пост. Дипломат подала в отставку из-за провальной попытки договориться о встрече президента страны с американским коллегой Джо Байденом. Об этом со ссылкой на источники сообщили в Reuters.
По данным неназванного информатора агентства, недавно глава Перу Дина Болуарте посетила Соединённые Штаты, где намеревалась провести переговоры с лидером Белого дома. Однако МИД южноамериканского государства не сумел согласовать встречу президентов. Именно эта неудача и стоила министру карьеры.
Решение уйти в отставку несколькими днями ранее принял и советник премьер-министра Италии Франческо Мария Тало. Политик покинул пост после беседы главы кабмина Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.