Стало известно о передаче Штатами Израилю высокоточных авиационных бомб
WSJ: США планируют передать Израилю высокоточные бомбы на $320 млн
Администрация президента США Джо Байдена намерена поставить Израилю партию используемых военной авиацией высокоточных бомб на сумму 320 миллионов долларов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
"...Это является крупной оружейной сделкой на фоне обеспокоенности в Конгрессе и среди некоторых официальных лиц США по поводу растущего числа погибших среди гражданского населения в Газе", — написало издание со ссылкой на осведомлённые источники в Белом доме.
По информации газеты, имеются в виду планирующие бомбы семейства Spice, разработанные израильской компанией Rafael. Предполагается, что американское подразделение этого концерна передаст вооружения головному предприятию, а оно — военным ЦАХАЛ. Администрация президента 31 октября направила официальное уведомление об этом в Конгресс.
А ранее Лайф писал, что члены Демократической партии в Конгрессе США обсуждают возможные меры "наказания" Израиля, если Тель-Авив не изменит тактику ведения боевых действий в секторе Газа. Тема стала обсуждаться после многократных ударов Израиля по лагерям беженцев в Газе, в результате которых погибли сотни людей.
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