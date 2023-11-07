Стало известно о передаче Штатами Израилю высокоточных авиационных бомб

Администрация президента США Джо Байдена намерена поставить Израилю партию используемых военной авиацией высокоточных бомб на сумму 320 миллионов долларов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

"...Это является крупной оружейной сделкой на фоне обеспокоенности в Конгрессе и среди некоторых официальных лиц США по поводу растущего числа погибших среди гражданского населения в Газе", — написало издание со ссылкой на осведомлённые источники в Белом доме.

По информации газеты, имеются в виду планирующие бомбы семейства Spice, разработанные израильской компанией Rafael. Предполагается, что американское подразделение этого концерна передаст вооружения головному предприятию, а оно — военным ЦАХАЛ. Администрация президента 31 октября направила официальное уведомление об этом в Конгресс.