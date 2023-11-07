В МИД РФ сочли невозможным договор со странами НАТО по вооружениям

На данный момент нереально заключить со странами Североатлантического альянса договорённости в сфере контроля над вооружениями. Об этом заявило Министерство иностранных дел России в связи с завершением процедуры выхода нашей страны из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).

В ведомстве отметили, что государства – члены НАТО и их приспешники "наглядно показали свою недоговороспособность". Чтобы восстановить диалог с Москвой, военному блоку необходимо вернуться к "конструктивным и реалистичным позициям".

"...Соответствующий диалог мог бы возродиться как часть усилий по формированию новой системы европейской безопасности, отвечающей интересам России и всех других стран, отвергающих диктат Запада", — подчёркивается в заявлении.