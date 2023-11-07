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6 ноября, 22:40

В МИД РФ сочли невозможным договор со странами НАТО по вооружениям

МИД РФ: Договориться с НАТО по вопросу контроля над вооружениями сейчас невозможно

На данный момент нереально заключить со странами Североатлантического альянса договорённости в сфере контроля над вооружениями. Об этом заявило Министерство иностранных дел России в связи с завершением процедуры выхода нашей страны из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).

В ведомстве отметили, что государства – члены НАТО и их приспешники "наглядно показали свою недоговороспособность". Чтобы восстановить диалог с Москвой, военному блоку необходимо вернуться к "конструктивным и реалистичным позициям".

МИД РФ: Запад подорвал сотрудничество по контролю над вооружениями в Европе

МИД РФ: Запад подорвал сотрудничество по контролю над вооружениями в Европе

"...Соответствующий диалог мог бы возродиться как часть усилий по формированию новой системы европейской безопасности, отвечающей интересам России и всех других стран, отвергающих диктат Запада", — подчёркивается в заявлении.

Ранее Лайф сообщал, что процедура выхода России из ДОВСЕ окончательно завершена. Как заявили в МИД РФ, теперь для Москвы документ прекратил своё существование.

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nato.int

Лариса Сафронова
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