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6 ноября, 22:59

Антонов предупредил США о "жёстком ответе" при попытке показать России силу

Антонов исключил диалог Москвы и Вашингтона, пока США действуют с позиции силы

О нормализации отношений России и Соединённых Штатов не может идти и речи, пока Вашингтон пытается разговаривать с Москвой с позиции силы. Недружественные жесты с американской стороны приведут лишь к "жёсткому ответу", заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипломат подчеркнул, что никакие санкции или попытки расшатать единство России не принесут Белому дому ожидаемых результатов. Взаимоотношения должны строиться на базе обоюдного уважения и баланса интересов, высказался посол о статье Foreign Affairs, где утверждается, что якобы США намерены контактировать с РФ через силу.

"Попытки вести диалог с нашей страной с позиции силы изначально обречены на провал. Пока такой подход не прекратится, ни о какой даже малейшей стабилизации российско-американских отношений говорить нельзя", — сказал Антонов, добавив, что Москва не откажется от своих национальных интересов.

В США указали на критическую ошибку Белого дома в отношении Путина

В США указали на критическую ошибку Белого дома в отношении Путина

Между тем американские власти отчаянно ищут способы выйти из украинского конфликта, сохранив лицо. Белый дом уже смирился с поражением в борьбе с Россией и хочет использовать Владимира Зеленского, чтобы заключить мир его руками.

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t.me / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США

Илья Пушкарев
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