Антонов предупредил США о "жёстком ответе" при попытке показать России силу

О нормализации отношений России и Соединённых Штатов не может идти и речи, пока Вашингтон пытается разговаривать с Москвой с позиции силы. Недружественные жесты с американской стороны приведут лишь к "жёсткому ответу", заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипломат подчеркнул, что никакие санкции или попытки расшатать единство России не принесут Белому дому ожидаемых результатов. Взаимоотношения должны строиться на базе обоюдного уважения и баланса интересов, высказался посол о статье Foreign Affairs, где утверждается, что якобы США намерены контактировать с РФ через силу.

"Попытки вести диалог с нашей страной с позиции силы изначально обречены на провал. Пока такой подход не прекратится, ни о какой даже малейшей стабилизации российско-американских отношений говорить нельзя", — сказал Антонов, добавив, что Москва не откажется от своих национальных интересов.