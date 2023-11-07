В Израиле отреагировали на заявление властей Иордании о возможной войне
МИД Израиля: Планов выселять мирных палестинцев из сектора Газа нет
Израиль ценит отношения с Иорданией и не планирует выселять из сектора Газа палестинцев, однако слова властей королевства о возможной войне вызывают сожаление. Об этом сообщил МИД еврейского государства.
"Отношения Израиля и Иордании имеют стратегическое значение для обеих стран, и мы сожалеем о подстрекательских заявлениях руководства Иордании", — говорится в заявлении дипведомства.
В МИД подчеркнули, что цель Израиля — ликвидация террористической организации ХАМАС, угрожающей всему региону, а причинять вред мирному населению или депортировать его государство не намерено.
Напомним, ранее премьер-министр Иордании Бишар аль-Хасауна заявил, что страна сочтёт объявлением войны любые попытки выселения 1,1 миллиона палестинцев из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан, об эвакуации которых заявляли в Израиле.
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