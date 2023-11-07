Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 ноября 2023, 02:45

В Израиле отреагировали на заявление властей Иордании о возможной войне

МИД Израиля: Планов выселять мирных палестинцев из сектора Газа нет

Израиль ценит отношения с Иорданией и не планирует выселять из сектора Газа палестинцев, однако слова властей королевства о возможной войне вызывают сожаление. Об этом сообщил МИД еврейского государства.

"Отношения Израиля и Иордании имеют стратегическое значение для обеих стран, и мы сожалеем о подстрекательских заявлениях руководства Иордании", — говорится в заявлении дипведомства.

Иордания с самолётов сбросила гумпомощь полевому госпиталю Палестины в Газе
Иордания с самолётов сбросила гумпомощь полевому госпиталю Палестины в Газе

В МИД подчеркнули, что цель Израиля — ликвидация террористической организации ХАМАС, угрожающей всему региону, а причинять вред мирному населению или депортировать его государство не намерено.

Напомним, ранее премьер-министр Иордании Бишар аль-Хасауна заявил, что страна сочтёт объявлением войны любые попытки выселения 1,1 миллиона палестинцев из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан, об эвакуации которых заявляли в Израиле.

BannerImage

Unsplash / Laura Siegal

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Израиль
  • Иордания
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Сектор Газа
  • хамас
  • Палестина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar