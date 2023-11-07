В Израиле отреагировали на заявление властей Иордании о возможной войне

Израиль ценит отношения с Иорданией и не планирует выселять из сектора Газа палестинцев, однако слова властей королевства о возможной войне вызывают сожаление. Об этом сообщил МИД еврейского государства.

"Отношения Израиля и Иордании имеют стратегическое значение для обеих стран, и мы сожалеем о подстрекательских заявлениях руководства Иордании", — говорится в заявлении дипведомства.

В МИД подчеркнули, что цель Израиля — ликвидация террористической организации ХАМАС, угрожающей всему региону, а причинять вред мирному населению или депортировать его государство не намерено.