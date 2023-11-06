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Регион
Опубликовано 6 ноября 2023, 05:49

Иордания с самолётов сбросила гумпомощь полевому госпиталю Палестины в Газе

Последствия израильских авиаударов. Обложка © AP / TASS / Abed Khaled

Последствия израильских авиаударов. Обложка © AP / TASS / Abed Khaled

Самолёты ВВС Иордании доставили на парашютах партию медицинской помощи палестинцам в секторе Газа. Об этом сообщил король Абдалла II.

"Наши лётчики сумели сбросить груз с медикаментами для иорданского полевого госпиталя, продолжающего круглосуточную работу в Газе", — написал он в соцсети Х (экс-"Твиттер").

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Король отметил, что Иордания "останется самым близким сторонником палестинских братьев". По его словам, помогать пострадавшим людям — это долг.

Напомним, Иордания отозвала своего посла в Израиле после обострения конфликта. А ранее страна отменила саммит с американским президентом Джо Байденом и арабскими лидерами в Аммане. Причиной послужил ракетный удар по больнице в секторе Газа.

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Лариса Сафронова
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