Иордания с самолётов сбросила гумпомощь полевому госпиталю Палестины в Газе
Последствия израильских авиаударов. Обложка © AP / TASS / Abed Khaled
Самолёты ВВС Иордании доставили на парашютах партию медицинской помощи палестинцам в секторе Газа. Об этом сообщил король Абдалла II.
"Наши лётчики сумели сбросить груз с медикаментами для иорданского полевого госпиталя, продолжающего круглосуточную работу в Газе", — написал он в соцсети Х (экс-"Твиттер").
Король отметил, что Иордания "останется самым близким сторонником палестинских братьев". По его словам, помогать пострадавшим людям — это долг.
Напомним, Иордания отозвала своего посла в Израиле после обострения конфликта. А ранее страна отменила саммит с американским президентом Джо Байденом и арабскими лидерами в Аммане. Причиной послужил ракетный удар по больнице в секторе Газа.