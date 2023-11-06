Иордания назвала условие объявления войны Израилю
Иордания пригрозила Израилю войной в случае изгнания 1,1 млн палестинцев из Газы
Премьер-министр Иордании Бишар аль-Хасауна заявил, что страна сочтёт объявлением войны любые попытки выселения 1,1 миллиона палестинцев из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан, об "эвакуации" которых заявлял Тель-Авив.
"Любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега или создание условий для этого являются красной линией, Иордания будет рассматривать их в качестве объявления войны", — написал министр на своей странице в соцсети X (Twitter).
А ранее министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс на сектор Газа атомной бомбы — "одна из возможностей" развития конфликта. Также он добавил, что Израиль не станет помогать "нацистам". Позже политика отстранили за высказывания о ядерном ударе по Газе.
ТАСС / AP / Abed Khaled