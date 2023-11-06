Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 ноября 2023, 17:44
8593

Иордания назвала условие объявления войны Израилю

Иордания пригрозила Израилю войной в случае изгнания 1,1 млн палестинцев из Газы

Премьер-министр Иордании Бишар аль-Хасауна заявил, что страна сочтёт объявлением войны любые попытки выселения 1,1 миллиона палестинцев из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан, об "эвакуации" которых заявлял Тель-Авив.

"Любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега или создание условий для этого являются красной линией, Иордания будет рассматривать их в качестве объявления войны", — написал министр на своей странице в соцсети X (Twitter).

МИД Ирана призвал принять срочные меры по ядерному разоружению Израиля
МИД Ирана призвал принять срочные меры по ядерному разоружению Израиля

А ранее министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс на сектор Газа атомной бомбы — "одна из возможностей" развития конфликта. Также он добавил, что Израиль не станет помогать "нацистам". Позже политика отстранили за высказывания о ядерном ударе по Газе.

BannerImage

ТАСС / AP / Abed Khaled

Андрей Бражников
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Иордания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar