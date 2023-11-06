МИД Ирана призвал принять срочные меры по ядерному разоружению Израиля
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии ядерно разоружить Израиль. Об этом политик заявил после слов израильского премьера о возможном применении атомной бомбы против сектора Газа.
"Заявление израильского министра об использовании атомных бомб показывает реальную неспособность режима противостоять сопротивлению. Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии должны предпринять немедленные действия по разоружению этого варварского режима и режима апартеида. Завтра будет поздно", — написал Абдоллахиян в соцсети, добавив, что ответственность "за этот геноцид" целиком лежит на США.
Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс на сектор Газа атомной бомбы — "одна из возможностей" развития конфликта. Также он добавил, что Израиль не станет помогать "нацистам". Позже политика отстранили от кабмина за высказывания о ядерном ударе по Газе.
ТАСС / Zuma