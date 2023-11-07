Израиль угрожает атаковать весь Ближний Восток
Израиль пригрозил ударами по всему Ближнему Востоку при угрозе интересам страны
Авиаудары Израиля по сектору Газа. Обложка © AP / TASS / Ariel Schalit
Военно-воздушные силы, сопровождающие подразделения ЦАХАЛ во время наземной операции в секторе Газа, в случае угрозы Израилю могут атаковать любую цель на Ближнем Востоке. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны еврейского государства бригадный генерал Даниэль Хагари.
"ВВС Израиля защищают пехотные подразделения по мере их продвижения. Параллельно те же самые ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку по любой угрозе израильским интересам в сфере безопасности", — сказал военный.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена намерена поставить Израилю партию используемых военной авиацией высокоточных бомб на сумму 320 миллионов долларов. Это делается с целью минимизировать потери среди гражданского населения сектора Газа.