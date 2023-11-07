Израиль угрожает атаковать весь Ближний Восток

Военно-воздушные силы, сопровождающие подразделения ЦАХАЛ во время наземной операции в секторе Газа, в случае угрозы Израилю могут атаковать любую цель на Ближнем Востоке. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны еврейского государства бригадный генерал Даниэль Хагари.

"ВВС Израиля защищают пехотные подразделения по мере их продвижения. Параллельно те же самые ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку по любой угрозе израильским интересам в сфере безопасности", — сказал военный.