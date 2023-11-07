В России хотят ужесточить правила установки дорожных камер

На российских дорогах может стать меньше камер для фиксации нарушений. Такие нововведения могут вступить в силу уже с сентября следующего года, пишет "Коммерсант".

Речь идёт о законопроекте, предлагающем ужесточить правила применения дорожных камер. Он ограничивает количество мест для установки систем наблюдения, а те места, где будут устанавливаться камеры, должны будут согласовываться с ГИБДД.

Однако идею встретили без особого энтузиазма. Как считают производители камер и операторы систем наблюдения за дорожной ситуацией, устанавливать такие комплексы необходимо там, где чаще происходят однотипные нарушения или ДТП с пострадавшими. Законопроект же предлагает ставить камеры лишь там, где уже есть очаг аварийности. Кроме того, эксперты уверены, что нововведение спровоцирует рост числа дорожных происшествий.