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7 ноября, 06:22

В России хотят ужесточить правила установки дорожных камер

"Ъ": Минтранс хочет запретить ставить камеры ближе чем в 1 км друг от друга

На российских дорогах может стать меньше камер для фиксации нарушений. Такие нововведения могут вступить в силу уже с сентября следующего года, пишет "Коммерсант".

Речь идёт о законопроекте, предлагающем ужесточить правила применения дорожных камер. Он ограничивает количество мест для установки систем наблюдения, а те места, где будут устанавливаться камеры, должны будут согласовываться с ГИБДД.

Однако идею встретили без особого энтузиазма. Как считают производители камер и операторы систем наблюдения за дорожной ситуацией, устанавливать такие комплексы необходимо там, где чаще происходят однотипные нарушения или ДТП с пострадавшими. Законопроект же предлагает ставить камеры лишь там, где уже есть очаг аварийности. Кроме того, эксперты уверены, что нововведение спровоцирует рост числа дорожных происшествий.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве дорожные камеры начали выявлять непристёгнутых пассажиров.

Дорожные камеры будут ловить фальшивые ОСАГО

Дорожные камеры будут ловить фальшивые ОСАГО

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ТАСС / Белицкий Антон

Максим Плетнёв
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