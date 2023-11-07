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7 ноября, 07:27

Фантастика и фэнтези оказались самыми популярными жанрами книг у россиян

Опрос: Фантастика — самый популярный жанр книг в России

В России провели опрос и определили самые популярные жанры литературы среди читающей половины населения.

Так, 35% опрошенных предпочитают читать фантастику и фэнтези, 27% выбирают детективы и научно-популярную литературу, а 25% — классическую. В пятёрку популярных жанров также вошли исторические произведения, которые читают 21% респондентов, и приключенческие романы — 16%.

Меньше всего в стране читают книги в жанре нон-фикшен, их выбирают всего 5% россиян, говорится в исследовании RT.

Отмечается, что любимыми книгами респондентов до 34 лет являются романы в жанрах фэнтези и научпоп, а у жителей старше 45 лет — историческая литература. Согласно опросу, 6% жителей не читают книг вовсе, тогда как 16% — слушают книги в аудиоформате.

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Ранее Лайф писал, что чтение книг может позитивно повлиять на развитие карьеры. Об этом заявил депутат Госдумы. Он также добавил, что читающие книги обычно управляют теми, кто смотрит ТВ.

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Freepik

Ян Поланин
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