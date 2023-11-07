Россиянам рассказали, откуда берутся засоры в канализации и как их не допускать
Мастер Шестопалов: Основной причиной засора в трубах становятся влажные салфетки
Канализация является неотъемлемой частью любого многоквартирного или частного дома. А так как она используется практически ежедневно, то время от времени мы сталкиваемся с засорами.
Основной их причиной становятся влажные салфетки, которые производятся из синтетических материалов, не растворяющихся в воде. Они комкуются с волосами и нитками, в результате чего закупоривают трубы, рассказал мастер "Росводоканал Тюмень" в беседе с интернет-порталом "Газета.ru".
Пищевой жир — вторая по распространённости причина многих засоров. Для борьбы с ним специалистам приходится пользоваться мощной каналопромывочной техникой.
"Сковороды перед мытьём я рекомендую протереть бумажной салфеткой. Хочется напомнить жителям, что канализация — это не мусорное ведро, не нужно смывать в неё все бытовые отходы — окурки, подгузники, средства личной гигиены, ватные палочки, наполнители для кошачьих туалетов, остатки строительных смесей и т.п. Я также рекомендую один раз в месяц использовать средства для промывки труб для профилактики засоров", — посоветовал эксперт.
Ранее Лайф назвал семь вещей, которые ни в коем случае нельзя смывать в раковину и ванну, иначе убьёте сантехнику. Кофе, например, сливать в раковину на кухне категорически нельзя. Остатки кофейной гущи можно сравнить с песком, который со временем оседал бы на трубе внутри, что привело бы к засорам и поломкам.