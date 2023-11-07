Россиянам рассказали, откуда берутся засоры в канализации и как их не допускать

Канализация является неотъемлемой частью любого многоквартирного или частного дома. А так как она используется практически ежедневно, то время от времени мы сталкиваемся с засорами.

Основной их причиной становятся влажные салфетки, которые производятся из синтетических материалов, не растворяющихся в воде. Они комкуются с волосами и нитками, в результате чего закупоривают трубы, рассказал мастер "Росводоканал Тюмень" в беседе с интернет-порталом "Газета.ru".

Пищевой жир — вторая по распространённости причина многих засоров. Для борьбы с ним специалистам приходится пользоваться мощной каналопромывочной техникой.

"Сковороды перед мытьём я рекомендую протереть бумажной салфеткой. Хочется напомнить жителям, что канализация — это не мусорное ведро, не нужно смывать в неё все бытовые отходы — окурки, подгузники, средства личной гигиены, ватные палочки, наполнители для кошачьих туалетов, остатки строительных смесей и т.п. Я также рекомендую один раз в месяц использовать средства для промывки труб для профилактики засоров", — посоветовал эксперт.