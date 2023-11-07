Камчатских собак предложили кормить конфискованной рыбной продукцией
"Кам24": На Камчатке проведут эксперимент с кормлением собак рыбным конфискатом
В Камчатском крае в качестве эксперимента могут начать кормить собак конфискованной рыбопродукцией — её будут безвозмездно передавать в местные приюты и питомники. Продлится такой рыбный перформанс с 1 января 2024 до 1 октября 2026 года, сообщает местный портал "Кам24" со ссылкой на законопроект.
"Эксперимент проводится в целях рационального использования безвозмездно изъятых или конфискованных водных биологических ресурсов, физическое состояние которых не позволяет возвратить их в среду обитания, а также рыбной продукции из водных биологических ресурсов", — отмечается в тексте документа.
Так, изменения предлагается внести в федеральный закон "О рыболовстве". Проект разработан правительством края при участии комитета по природопользованию регионального парламента. Инициатива будет рассмотрена на 24-й сессии законодательного собрания региона. После одобрения законопроект будет направлен в Государственную думу РФ.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что в России ожидается снижение цен на красную рыбу и икру. Как пояснил глава Росрыболовства Илья Шестаков, уменьшение стоимости деликатесов связано с объёмами добычи рыбы и удачной лососёвой путины.
ТАСС / Юрий Смитюк