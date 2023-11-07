Камчатских собак предложили кормить конфискованной рыбной продукцией

В Камчатском крае в качестве эксперимента могут начать кормить собак конфискованной рыбопродукцией — её будут безвозмездно передавать в местные приюты и питомники. Продлится такой рыбный перформанс с 1 января 2024 до 1 октября 2026 года, сообщает местный портал "Кам24" со ссылкой на законопроект.

"Эксперимент проводится в целях рационального использования безвозмездно изъятых или конфискованных водных биологических ресурсов, физическое состояние которых не позволяет возвратить их в среду обитания, а также рыбной продукции из водных биологических ресурсов", — отмечается в тексте документа.

Так, изменения предлагается внести в федеральный закон "О рыболовстве". Проект разработан правительством края при участии комитета по природопользованию регионального парламента. Инициатива будет рассмотрена на 24-й сессии законодательного собрания региона. После одобрения законопроект будет направлен в Государственную думу РФ.