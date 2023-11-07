Россиянам рассказали о сладостях, которые помогут избавиться от лишнего веса

Нередко любители сахара становятся жертвами своих предпочтений, сталкиваясь с набором лишнего веса. Однако не все знают, что есть сладости, способствующие похудению и улучшающие работу организма.

По словам нутрициолога Элины Гейман, такие сладости можно легко найти в магазинах, а некоторые готовятся в домашних условиях.

На первом месте эксперт расположила ягоды. В них много полезных микроэлементов и витаминов. Кроме того, ягоды содержат минимум сахара, что помогает при похудении.

На втором месте — мармелад. По словам эксперта, его можно приготовить дома на натуральном растительном загустителе агар-агаре, который дополнительно позволит улучшить микрофлору кишечника и этим способствовать снижению веса. В нём также содержатся витамины С, А, Е, D, К, витамины группы В и макроэлементы, рассказала нутрициолог изданию "Вечерняя Москва".

На третьем месте – пастила. Она производится из яблок и содержит в себе много пектина, положительно влияющего на процессы в организме. На четвертом месте — низкокалорийные торты. Их легко найти в магазине. Среди таких выделяются морковные торты, маковые десерты и наполеоны.