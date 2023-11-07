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7 ноября, 09:00

Россиянам рассказали о сладостях, которые помогут избавиться от лишнего веса

Нутрициолог Гейман: Ягоды способствуют снижению веса

Нередко любители сахара становятся жертвами своих предпочтений, сталкиваясь с набором лишнего веса. Однако не все знают, что есть сладости, способствующие похудению и улучшающие работу организма.

По словам нутрициолога Элины Гейман, такие сладости можно легко найти в магазинах, а некоторые готовятся в домашних условиях.

На первом месте эксперт расположила ягоды. В них много полезных микроэлементов и витаминов. Кроме того, ягоды содержат минимум сахара, что помогает при похудении.

На втором месте — мармелад. По словам эксперта, его можно приготовить дома на натуральном растительном загустителе агар-агаре, который дополнительно позволит улучшить микрофлору кишечника и этим способствовать снижению веса. В нём также содержатся витамины С, А, Е, D, К, витамины группы В и макроэлементы, рассказала нутрициолог изданию "Вечерняя Москва".

На третьем месте – пастила. Она производится из яблок и содержит в себе много пектина, положительно влияющего на процессы в организме. На четвертом месте — низкокалорийные торты. Их легко найти в магазине. Среди таких выделяются морковные торты, маковые десерты и наполеоны.

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Ранее Лайф писал, что постоянную усталость может вызвать увлечение сладостями. Со временем усталость только накапливается, а самочувствие ухудшается, и снижается качество жизни.

Обложка ©

freepik / serhii_bobyk

Ян Поланин
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