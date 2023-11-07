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7 ноября, 09:21

Кошатникам и собачникам рассказали, как позаботиться о здоровье любимого питомца осенью

Ветеринар Сиротина: Осенью животных следует утеплять свитерами и комбинезонами

Осенью животные сталкиваются с сезонным снижением иммунитета. Советами о том, как сохранить здоровье своих питомцев в это время года, поделилась ветеринар Ангелина Сиротина.

По её словам, смена температурного режима может привести к хроническим заболеваниям, которые находились в стадии ремиссии. У котов, например, сейчас обостряются заболевания мочеполовой системы. Эксперт посоветовала хозяевам следить за самочувствием животных, проверять их аппетит и качество шерсти, а также проводить витаминотерапию. Для сохранения здоровья питомцев следует не допускать их переохлаждения: пересмотрите график прогулок, утепляйте их свитерами и комбинезонами, мойте лапы после улицы.

"Смена температурного режима — это тоже стресс-фактор для животных. Активизируются возбудители различных инфекций — кокки, стрептококки, которые могут вызывать, например, кашель. Необходимо профилактировать все виды паразитов: и внешних, и внутренних. Если какие-то симптомы появляются, нужно сразу обратиться к ветеринарному врачу за помощью", — рассказала эксперт в беседе с "Радио Sputnik".

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Ранее Лайф писал, что длительное одиночество может пагубно влиять на домашних питомцев. Оставшись без человека надолго, кошка будет "молча страдать".

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Freepik

Ян Поланин
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