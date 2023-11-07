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7 ноября, 09:35

Песков назвал очень важным предстоящий визит Путина в Казахстан

Визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан, который состоится 9 ноября, очень важен для развития дальнейших двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вот этот визит, который предстоит, очень важен с точки зрения дальнейшего развития всего комплекса наших двусторонних отношений", — отметил представитель Кремля.

Песков также добавил, что эта поездка Путина не обусловлена какими-либо международными контактами Казахстана, в частности, с интересом стран Европы к сотрудничеству с этой республикой.

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Напомним, ранее в Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин отправится с официальным визитом в Казахстан 9 ноября. Глава государства планирует обсудить с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым ключевые вопросы развития двусторонних отношений, а также региональные и международные проблемы. Также Путин и Токаев примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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