Песков: Кремль не обладает информацией о повреждении кабеля в Финском заливе

В Кремле не обладают информацией о повреждении кабеля "Ростелекома" в Финском заливе, соединяющего Санкт-Петербург и Калининградскую область, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Лайф сообщал, что в Финском заливе оказался повреждён российский кабель связи "Балтика" компании "Ростелеком". В понедельник РФ начала ремонтные работы, рассказали в Минэкономики Финляндии. Ещё 12 октября компания сообщила финской стороне о выходе кабеля из строя и планах выехать на место для осуществления ремонтных работ, однако Хельсинки попросил отложить их в связи с расследованием ЧП с подводным газопроводом Balticconnector.