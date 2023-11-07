В Финском заливе повредился российский кабель связи, начались ремонтные работы
В Финском заливе оказался повреждён российский кабель связи "Балтика" компании "Ростелеком". В понедельник РФ начала ремонтные работы, сообщило Минэкономики Финляндии.
По данным ведомства, "Ростелеком" провёл переговоры с министерством труда и экономики нордической страны о ремонте кабеля, проходящего через её экономическую зону.
"Российское ремонтное судно "Спасатель Карев" 6 ноября 2023 года начало ремонтные работы на кабеле связи "Балтика" компании "Ростелеком" в Финском заливе", — уточнили в министерстве.
Ещё 12 октября компания сообщила финской стороне о выходе кабеля из строя и планах выехать на место для осуществления ремонтных работ, однако Хельсинки попросил отложить их в связи с расследованием ЧП с подводным газопроводом Balticconnector. Как уже рассказывал Лайф, 8 октября в результате утечки его работа была приостановлена. Сейчас специалисты выясняют причины аварии. Как заявил президент Финляндии Саули Ниинистё, газопровод мог быть повреждён внешним воздействием. При этом норвежские сейсмологи говорят, что на месте утечки был зафиксирован взрыв, однако у их эстонских коллег другие данные. Согласно другой версии, причина повреждения — корабельный якорь.
ТАСС / Антон Галахов