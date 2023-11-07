В Финском заливе повредился российский кабель связи, начались ремонтные работы

В Финском заливе оказался повреждён российский кабель связи "Балтика" компании "Ростелеком". В понедельник РФ начала ремонтные работы, сообщило Минэкономики Финляндии.

По данным ведомства, "Ростелеком" провёл переговоры с министерством труда и экономики нордической страны о ремонте кабеля, проходящего через её экономическую зону.