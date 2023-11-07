ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 ноября 2023, 10:10

Жителей Ростовской области напугали громкие звуки, губернатор объяснил ситуацию

Губернатор Голубев: Громкие звуки — следствие работы ВС РФ

Местные жители в Соборном переулке. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Местные жители в Соборном переулке. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал громкие звуки, которые напугали жителей Азова и Таганрога около 10 утра.

"Системы ПВО не работали. Но прошу учитывать, что Вооружённые силы РФ постоянно выполняют задачи по огневому поражению подразделений ВСУ в соответствии с планом проведения СВО", — объяснил в телеграм-канале губернатор.

Он отметил, что военные выполняют свои задачи, а граждане могут им помочь, доверяя только проверенным источникам информации и не поддаваясь панике.

В Ростовской области сработала ПВО
В Ростовской области сработала ПВО

Ранее Лайф рассказывал, что громкие звуки, которые услышали 6 ноября в нескольких районах Ростовской области, также оказались следствием работы российских военных по целям в зоне специальной военной операции.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar