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7 ноября, 10:10

Жителей Ростовской области напугали громкие звуки, губернатор объяснил ситуацию

Губернатор Голубев: Громкие звуки — следствие работы ВС РФ

<p>Местные жители в Соборном переулке. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко</p>

Местные жители в Соборном переулке. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал громкие звуки, которые напугали жителей Азова и Таганрога около 10 утра.

"Системы ПВО не работали. Но прошу учитывать, что Вооружённые силы РФ постоянно выполняют задачи по огневому поражению подразделений ВСУ в соответствии с планом проведения СВО", — объяснил в телеграм-канале губернатор.

Он отметил, что военные выполняют свои задачи, а граждане могут им помочь, доверяя только проверенным источникам информации и не поддаваясь панике.

В Ростовской области сработала ПВО

В Ростовской области сработала ПВО

Ранее Лайф рассказывал, что громкие звуки, которые услышали 6 ноября в нескольких районах Ростовской области, также оказались следствием работы российских военных по целям в зоне специальной военной операции.

Александра Мышляева
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