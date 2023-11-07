Жителей Ростовской области напугали громкие звуки, губернатор объяснил ситуацию

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал громкие звуки, которые напугали жителей Азова и Таганрога около 10 утра.

"Системы ПВО не работали. Но прошу учитывать, что Вооружённые силы РФ постоянно выполняют задачи по огневому поражению подразделений ВСУ в соответствии с планом проведения СВО", — объяснил в телеграм-канале губернатор.

Он отметил, что военные выполняют свои задачи, а граждане могут им помочь, доверяя только проверенным источникам информации и не поддаваясь панике.