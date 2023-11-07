Премьер Румынии предрёк появление европейских "двойников Путина" после падения Украины

Если Украина проиграет конфликт с Российской Федерацией среди лидеров государств Европы могут появиться политики, похожие на президента РФ Владимира Путина. Такое заявление в интервью для Bloomberg сделал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

Румыния не откажется от поддержки Киева, невзирая на общее утомление Европы от конфликта, которое усугубляется войной Палестины и Израиля, пообещал Чолаку. По его оценке, конфликт на Ближнем Востоке закончится раньше, чем военные действия на Украине. Чолаку при этом обратил внимание на то, что уже сейчас есть силы по всей Европе, которые жёстко высказываются против поддержки Киева и выражают сожаление по поводу ухудшения отношений с Кремлём.

"Можете ли вы представить, сколько подобных Путину политиков мы получим среди европейских популистов?!" — задался Чолаку вопросом.