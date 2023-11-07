В КПРФ захотели отменить выходной в День России, но предложили для этого другой праздник

В России могут объявить нерабочим праздничным днём 7 ноября — День Октябрьской социалистической революции. При этом выходной 12 июня, когда отмечается День России, наоборот, хотят отменить. С таким предложением выступили в КПРФ, проект размещён в электронной базе Госдумы.

"Абзац восьмой части первой исключить (12 июня — День России) <...> часть первую дополнить абзацем десять "7 ноября — День Октябрьской социалистической революции", — говорится в тексте документа.

Автором проекта является депутат ГД от КПРФ Анжелика Глазкова. Свою инициативу она объяснила тем, что День России, по её мнению, так и не стал главным государственным праздником страны для большинства её населения. При этом 7 ноября политик назвала датой самого успешного периода развития РФ.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, законопроект также призван содействовать дальнейшему укреплению сотрудничества с основным союзником нашей страны — Белоруссией, где 7 ноября отмечается государственный праздник.