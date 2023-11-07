Еврей погиб при столкновении с пропалестинскими протестующими в США

В США еврей погиб в результате стычек с пропалестинскими протестующими в штате Калифорния. Об этом сообщает офис шерифа по округу Вентура.

По его данным, 69-летний Пол Кесслер получил несовместимые с жизнью травмы "во время ссоры на произраильском/пропалестинском мероприятии". Известно, что между мужчиной и участниками протеста произошёл конфликт, в результате которого тот упал и ударился головой. Его госпитализировали, однако врачи в больнице уже не смогли ничем помочь пострадавшему и констатировали его смерть.

При этом не исключено, что произошедшее — совершённое на почве ненависти преступление. По данным американской газеты New York Times, погибший был евреем.