Еврей погиб при столкновении с пропалестинскими протестующими в США
В США еврей погиб в результате стычек с пропалестинскими протестующими в штате Калифорния. Об этом сообщает офис шерифа по округу Вентура.
По его данным, 69-летний Пол Кесслер получил несовместимые с жизнью травмы "во время ссоры на произраильском/пропалестинском мероприятии". Известно, что между мужчиной и участниками протеста произошёл конфликт, в результате которого тот упал и ударился головой. Его госпитализировали, однако врачи в больнице уже не смогли ничем помочь пострадавшему и констатировали его смерть.
При этом не исключено, что произошедшее — совершённое на почве ненависти преступление. По данным американской газеты New York Times, погибший был евреем.
Ранее Лайф рассказывал, что активисты пропалестинской общественной организации IfNotNow устроили акцию протеста в американском Конгрессе. Они садились у дверей резиденций представителей штатов и выкрикивали лозунги в поддержку сектора Газа. В результате многие были задержаны, правоохранителям пришлось применить силу в отношении почти 50 протестующих.
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