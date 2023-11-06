Активист выпустил мышей в турецком McDonald's в знак протеста против Израиля

Пропалестинский активист принёс коробку крыс в отделение ресторана быстрого питания McDonald's в турецком Стамбуле. Так он выразил протест против поддержки фастфудной сети Израиля и происходящего на Ближнем Востоке — действий ЦАХАЛ против Газы, на территории которой от ударов гибнут сотни мирных жителей. Кадры "мышиного" перформанса завирусились в соцсети X (бывший Twitter).

Активист выпустил мышей в турецком McDonalds. Видео © Twitter / Mustafa_0055

"Ешьте не мясо мусульман, а мясо этих мышей!" — выкрикнул мужчина, бросив коробку с грызунами прямо в зал с десятками клиентов.

К слову, это уже не первый подобный протест за последние несколько дней. Ранее активисты также приносили мышей в отделения McDonald's в английском городе Бирмингеме, их уже арестовали. Между тем о том, что грозит турецкому нарушителю, пока не известно.

Известно, что к подобным противоправным действиям ранее пользователей призвал йеменец Салех аль-Шабани, опубликовавший в X список брендов, и призвал "бойкотировать продукты, которые поддерживают Израиль". Также похожая публикация вышла на странице в "Фейсбуке"*, выступающей против Израиля. Там тоже составили список компаний, которые "поддерживают Израиль в геноцидной войне против Газы".