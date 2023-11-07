Итальянские коммунисты встретили в Москве День Октябрьской революции и осудили санкции

Генсек Итальянской коммунистической партии Мауро Альборези раскритиковал антироссийские санкции и заявил, что никогда его однопартийцы их не одобряли, тем более что подобные меры бьют по самой Европе. Об этом он рассказал Лайфу в Госдуме.

Генсек Итальянской коммунистической партии Мауро Альборези раскритиковал санкции против России. Видео © LIFE

Альборези приехал в Москву в честь празднования Дня Октябрьской революции. В столице у него состоится встреча с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Итальянский политик отметил, что народ его страны не поддерживает любые рестрикции против России, за вводимые ограничения выступает лишь правительство.

"Санкции наносят больший вред Европейскому Союзу, нежели России. Мы в очередной раз выступаем против санкций, которые наносят в том числе экономический вред народам ЕС", — подчеркнул Альборези.

Он отметил, что истинным выгодоприобретателем и инициатором санкционной политики в отношении Москвы выступают США, а ЕС лишь идёт на поводу у американских чиновников.