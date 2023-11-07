Глава МИД Турции заговорил о мирных переговорах Москвы и Киева после встречи с Блинкеном
Глава МИД Турции Фидан: Анкара готова помочь переговорам между РФ и Украиной
Турция может помочь в организации переговоров между Украиной и Россией по вопросу перемирия, если стороны проявят инициативу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в дипломатических кругах.
Собеседник агентства добавил, что предложение было озвучено руководителем турецкого внешнеполитического ведомства Хаканом Фиданом во время переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником. По словам Фидана, противостояние на Украине должно завершиться на принципах международного законодательства и как можно скорее, так как конфликт отрицательно влияет на все мировые процессы.
"Фидан заявил, что Турция будет продолжать делать всё возможное для установления мира и что она готова провести переговоры, если между сторонами сформируется [политическая] воля", — подчеркнул источник агентства.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган уже говорил, что Анкара будет уделять приоритетное внимание дипломатии для установления мира на Украине. По его словам, турецкая сторона прилагает все возможные усилия для перемирия.
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