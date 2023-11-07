Глава МИД Турции заговорил о мирных переговорах Москвы и Киева после встречи с Блинкеном

Турция может помочь в организации переговоров между Украиной и Россией по вопросу перемирия, если стороны проявят инициативу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в дипломатических кругах.

Собеседник агентства добавил, что предложение было озвучено руководителем турецкого внешнеполитического ведомства Хаканом Фиданом во время переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником. По словам Фидана, противостояние на Украине должно завершиться на принципах международного законодательства и как можно скорее, так как конфликт отрицательно влияет на все мировые процессы.

"Фидан заявил, что Турция будет продолжать делать всё возможное для установления мира и что она готова провести переговоры, если между сторонами сформируется [политическая] воля", — подчеркнул источник агентства.