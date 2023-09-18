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18 сентября, 19:11

Эрдоган: Турция отдаст приоритет дипломатии для установления мира на Украине

Анкара будет уделять приоритетное внимание дипломатии для установления мира на Украине. С таким заявлением выступил в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Эрдоган на круглом столе с представителями ряда американских аналитических центров.

"Турция прилагает усилия для завершения российско-украинского конфликта [с установлением] справедливого мира и будет и впредь уделять приоритетное внимание дипломатии с целью установления прочного мира во всех зонах конфликта и увеличения числа друзей Турции", — утверждал он.

Эрдоган также отметил возможности для усиления отношений между Турцией и Евросоюзом. Он подчеркнул, что решающую роль в этом вопросе играет позиция ЕС. Эрдоган выразил удовлетворение развитием отношений между Турцией и США, отметив, что совместно с президентом Джо Байденом было устранено большинство препятствий, которые иногда возникали между двумя странами, и было объявлено о намерении расширить контакты с позитивной программой действий.

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Ранее Эрдоган допустил возможность пойти разными путями с Евросоюзом. И вновь отказался пустить Швецию в НАТО. По словам политика, Турция пока не может поддержать вступление Швеции в НАТО, поскольку Стокгольм ещё не выполнил данные Анкаре обещания.

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Getty Images / Yavuz Ozden

Александра Мышляева
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