Эрдоган: Турция отдаст приоритет дипломатии для установления мира на Украине

Анкара будет уделять приоритетное внимание дипломатии для установления мира на Украине. С таким заявлением выступил в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Эрдоган на круглом столе с представителями ряда американских аналитических центров.

"Турция прилагает усилия для завершения российско-украинского конфликта [с установлением] справедливого мира и будет и впредь уделять приоритетное внимание дипломатии с целью установления прочного мира во всех зонах конфликта и увеличения числа друзей Турции", — утверждал он.

Эрдоган также отметил возможности для усиления отношений между Турцией и Евросоюзом. Он подчеркнул, что решающую роль в этом вопросе играет позиция ЕС. Эрдоган выразил удовлетворение развитием отношений между Турцией и США, отметив, что совместно с президентом Джо Байденом было устранено большинство препятствий, которые иногда возникали между двумя странами, и было объявлено о намерении расширить контакты с позитивной программой действий.