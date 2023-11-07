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7 ноября, 11:13

Взрывы прогремели в родном городе Зеленского

Глава администрации Кривого Рога Вилкул сообщил о взрыве в городе

Взрыв прогремел в Кривом Роге — родном городе Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава местной администрации Александр Вилкул в телеграм-канале.

"Кривой Рог. Взрыв. Соблюдаем информационную гигиену", — написал он.

А глава Днепропетровской областной администрации заявил об ударе по инфраструктурному объекту около Кривого Рога, при этом обошлось без пострадавших.

Российские военные поразили командно-диспетчерский пункт Воздушных сил ВСУ на аэродроме Канатово (Кировоградская область). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Российские войска поразили командный пункт ВСУ на аэродроме Канатово

Российские войска поразили командный пункт ВСУ на аэродроме Канатово

А ранее Лайф рассказывал, что в Одессе серьёзно повреждена припортовая инфраструктура после прогремевших прошлой ночью взрывов и объявленной воздушной тревоги.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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