Взрывы прогремели в родном городе Зеленского

Взрыв прогремел в Кривом Роге — родном городе Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава местной администрации Александр Вилкул в телеграм-канале.

"Кривой Рог. Взрыв. Соблюдаем информационную гигиену", — написал он.

А глава Днепропетровской областной администрации заявил об ударе по инфраструктурному объекту около Кривого Рога, при этом обошлось без пострадавших.

Российские военные поразили командно-диспетчерский пункт Воздушных сил ВСУ на аэродроме Канатово (Кировоградская область). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.